リーグ連覇を狙うチームを押し上げる強力なピースとなりそうだ（C）産経新聞社開幕が3月27日に迫る中、リーグ連覇を狙う藤川阪神でも若虎のアピールが続いている。注目は左翼枠にもある。昨年は多くの若手がチャレンジしながら、勝利を積み重ねた中、今季ここまでのオープン戦で着々と結果を示しているのは高卒5年目シーズンとなる中川勇斗にもある。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック18日