日常生活で何気なく使い分けている言葉の「響き」を整理して、頭の中をリフレッシュしてみませんか？今回は、1週間のカレンダーでおなじみの名前や人間関係を表す言葉などを用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、リズム良く導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□わい□□うび□□うな□□しヒント：月曜日と水曜日の間の曜日は