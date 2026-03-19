俳優の真木よう子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。子育ての不安を明かしました。【写真】真木よう子の子ども「子供っていいなぁ」真木さんは、娘との関係について「支えられている 育てられているのも私の方だ」とコメント。「それは、依存ではなく救いだ だから、怖い」「私は、ちゃんと返せているのか この子にとって 私は、最善でいられているのか」と、不安や葛藤も率直につづりました。投稿では、娘の手の写真も公開し