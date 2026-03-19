お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が19日、所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表した。2024年から活動を自粛していたが、約2年を経て復帰する形となる。同日、小沢は自身のYouTubeでも活動再開を伝えた。【動画】スーツ姿で…スピードワゴン小沢一敬、活動再開を報告スーツ姿で登場した小沢は「スピードワゴンの小沢一敬です。一部報道にあった件に関しまして、関係各位の皆様、ファンの皆様に多大なる