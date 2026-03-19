NHK大阪放送局の定例局長会見が19日、大阪市内の同局で開かれた。27日に最終回を迎える連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について、同席した橋爪國臣チーフプロデューサー（CP）が総括。ヒロイン・松野トキ役の高石あかり（23）、夫のレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウ（34）の関係性について語った。1年間、撮影で四六時中一緒に過ごすことが多く、2人の仲の良さは周囲も認めると