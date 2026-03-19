お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が19日、自身のXを更新。同日発表になった相方・小沢一敬の復帰にあたり、コメントを発表した。【動画】「どんだけあるんですか」亡き父のコレクションがズラリと並ぶ井戸田潤の名古屋の実家※3分頃〜井戸田は「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしま