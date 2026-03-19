日本銀行はきょう追加の利上げを見送り、政策金利の維持を決めました。今後は緊迫化する中東情勢の影響を注視しつつ、利上げのタイミングを模索する方針です。日銀はきょうまで開いた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％で据え置くことを賛成多数で決めました。背景にあるのは中東情勢です。植田総裁は「原油価格の高騰が続けば、景気を下押しする可能性が高まる一方、基調的な物価上昇率を押し上げる可能性もある」と述べ