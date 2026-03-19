浜松オートの特別G1「プレミアムカップ」は、19日が2日目。SGグランドスラマーの永井大介（49＝川口）は、2日目まで1、3着と順調にポイントを積み上げている。それでも「浜松は昔から調整が合わない」と渋い表情。どの選手も走路に得手不得手はあるが、積もり積もった意識が簡単に取り除かれることはない。「ファンのみなさんも（浜松が苦手なことを）よく知っていると思う」と苦笑い。それでも、2走して車券に絡んでいる