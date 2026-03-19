■第101回 日本選手権水泳競技大会 男子100ｍ平泳ぎ 決勝（19日、東京アクアティクスセンター）32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた第101回 日本選手権水泳競技大会が19日に行われて、男子100ｍ平泳ぎ決勝で大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高校）が58秒67の日本新記録をマークした。3月5日に17歳になったばかりの大橋、去年11月に行われたジャパンオープンでは平泳ぎで50ｍ、100ｍ、200ｍを制し