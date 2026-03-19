お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が19日、自身のXを更新。相方の小沢一敬（52）の活動再開に言及した。井戸田は「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げま