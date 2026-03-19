»ö¼Â¾å¡¢Éõº¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥¤¥é¥ó¤¬3·î½é¤á¤Ë»ö¼Â¾åÉõº¿¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Á÷¤ÎÍ×¾×¡Ê¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤¬¤Û¤Ü»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤ÏÍ¢½Ð¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤ÏÑ´ß½ô¹ñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¤¹¤Ç¤ËÆüÎÌ1000Ëü¥Ð¥ì¥ë¸º¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î¶¡µëÅÓÀä¡×¤Ë´íµ¡´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¾ÃÈñÎÌ¤Î1³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ê¤É¤ÎIEA²ÃÌÁ¹ñ¤ÏÀÐÌýÈ÷