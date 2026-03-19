亡くなった女子生徒のライフジャケットが、転覆した船のいけすに引っかかった状態だったことが分かりました。3月16日、沖縄・名護市辺野古の沖合で、平和学習中の修学旅行生を乗せた「不屈」と「平和丸」の2隻が転覆し、高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡、14人が重軽傷を負いました。消防によりますと、死亡した武石さんはライフジャケットを着用していましたが、発見された際、転覆した船のいけすに