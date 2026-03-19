糖尿病が発症したら何に注意が必要か。医師の牧田善二さんは「血糖値が乱高下する『血糖値スパイク』を短期的現象と甘く見てはいけない。そんな糖質の摂り方をしていれば脳も全身も糖化による劣化が進み、後戻りができなくなる」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■糖尿病と同時に高まる認知症リス