【モデルプレス＝2026/03/19】なにわ男子の道枝駿佑が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。芸能界入りの経緯を明かした。【写真】なにわ道枝母が大ファンだったアイドルグループの元メンバー◆道枝駿佑「辞めたいというのは1回もなかった」なにわ男子5周年振り返るなにわ男子が今年デビュー5周年を迎えたことを受け「辞めたいと思うことはなかった？」という質問が及ぶと道枝は「1回もなかった