【モデルプレス＝2026/03/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のプリントシール（プリクラ）を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ミセス大森「シュールでじわじわくる」ソロプリクラ公開◆大森元貴、無表情なプリクラを披露大森は「虚無プリ」と綴り、1枚の写真を公開。写真には「HBD」と記されたバースデー仕様のフレームの中で、チェック柄のシャツにメガネをかけた大森が、