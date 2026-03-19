BTSのカムバック公演が目前に迫っている。前例のない規模で世界中からファンが押し寄せる華やかな祝祭を前に、その裏側では至る所から予想外の悲鳴が上がっている。【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変かBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブを開催する。最大26万人の来場が予想される中、これを支えるべき行政やインフラは各地で