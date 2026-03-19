BPMエンターテインメント所属のガールズグループVIVIZ、歌手イ・ムジン、BE'Oらが所属事務所を離れると報じられたなか、事務所側がこれを否定した。3月19日、所属事務所BPMエンターテインメント側は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「VIVIZ、イ・ムジン、BE'O、いずれも専属契約解除に関して、最終的な結論が下された状況ではない。当社はアーティストの正常な活動のために、最善を尽くしている」と立場を明らかにした。【