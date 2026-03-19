◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）２週前追い切り＝３月１９日、栗東トレセン昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は太宰啓介騎手（レースは武豊騎手）を背に、ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）の１０馬身後からスタート。馬なりで折り合いをつけ、直線は気持ち良さそうに脚を伸ばして６ハロン８０秒１―１１秒４の好時計で半馬身