フリーの三宅絹紗（きぬさ）アナウンサーが１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた、ＭＬＢの２０２６年シーズン説明会に出席した。同局のスポーツニュース番組「ワースポ×ＭＬＢ」で共演する、元ロッテ監督で野球解説者の井口資仁氏とともに見どころを紹介。イチ押しポイントに「日本人選手の活躍をどこよりも早くお伝えすること」「豪華解説陣が独自の視点で斬り込むこと」「毎週お届けする特別企画」の３つを挙げた。「視