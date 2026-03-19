読売テレビは１９日、大阪市中央区の同局で春の番組改編説明会を開催し、今月２３日からリニューアルする午後の情報番組「関西情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）のパワーアップを表明。同社コンテンツセンター・コンテンツ戦略部の福田幸蔵部長は「４時台からニュースを強化し、４時台、５時台のニュースを日本一分かりやすくお届けする」と宣言した。“報道のｙｔｖ”の自負がある。福田氏は「先日の衆院選（２