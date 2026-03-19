◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）昨季年間女王で開幕から優勝、２位と好調を維持している佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は１９日、アウトコース９ホールをラウンド。「もう何回かラウンドはしているので頭の中に入っているけど、やっぱりこのコースは難しい。今年はグリーンもすごく仕上がっている」と印象を語った。キーホールに１