「やった！！校歌で涙。魂！！！」──約2か月ぶりに更新したXで、春の選抜高校野球で沖縄尚学に勝った母校・帝京高校にエールを送った「とんねるず」の石橋貴明（64）。昨年4月、自身のYouTube『貴ちゃんねるず』で食道がん、喉頭がんを併発していることを公表し、「しばらくお休みいたしますが、元気に帰ってまいります」と、治療に専念するためにすべてのレギュラー番組を降板。本格復帰が待たれるなか、まもなく闘病生活は1年