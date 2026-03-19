広島・小園海斗内野手が１９日、マツダスタジアムで練習を行い、フリー打撃やティー打撃などで汗を流した。２０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で１軍本隊に合流予定で「気合入れます。いいピッチャーが多いので、打てるように頑張ります」と意気込んだ。ＷＢＣに出場し１６日に帰国。時差ボケやコンディションを考慮され、１７、１８日のオリックス戦（京セラＤ）は同行しなかった。「もう先に（ＷＢＣで）開幕してるの