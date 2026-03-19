日米首脳会談に向け、高市首相は日本時間の午前11時ごろ、アメリカに到着。日米首脳会談は日本時間20日未明に行われる予定で、イラン情勢への対応が焦点となります。18日夜、アメリカへの出発前。（高市首相）「イランを巡る緊迫した状況が続いております。その中でホルムズ海峡の航行の安全、そしてエネルギー安全保障を含めて、世界の平和と安定が脅かされている。何より重要なことは、事態の早期沈静化でございます。首脳