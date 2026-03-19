2020東京オリンピック決勝で使用された卓球台が、19日、静岡･磐田市に寄贈され、同市出身の水谷隼さんと伊藤美誠選手の金メダリスト2人も式典に参加しました。19日、お披露目された卓球台は、東京オリンピック決勝戦で使用さた2台で、オリンピック後に保有していた男性が磐田市に寄贈しました。19日は、東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼さんと伊藤美誠選手もゲストとして出席しました。（水谷 隼さん）「この