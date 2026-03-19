先代モデルに引き続きFRO車両に日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は3月13日、『スーパーGTシリーズ』のファースト・レスキュー・オペレーション（FRO）車両として、新型『パトロール・ニスモ（NISMO）』を提供すると発表した。【画像】スーパーGTのレスキュー車両に導入された新型日産パトロール・ニスモ全26枚FRO車両とは、レース中にアクシデントが発生した際にドライバー、ドクター、レスキュースタ