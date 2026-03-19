お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。安藤は「こそりと旅行。東北にあてもなく」と報告。「牛タンや海鮮や甘味などなど最高だったし景色も色んな体験も楽しかったな」と満喫した。そして「あ、ネギごとそば啜るのすんごかった！」と追伸。旅先の風景や食事を楽しんだ様子を写真で紹介した。この投稿にフォロワーからは「笹蒲鉾うまくできま