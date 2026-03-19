女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催され、ツアー通算5勝目の佐久間朱莉（23＝大東建託）は19日、9ホールを回って最終調整した。2週前の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制し、前週の台湾ホンハイ・レディースは2位と2週連続好成績を残し、昨季年間女王は今季も存在感を示している。「開幕からそんなに悪くないので、引き続き悪くない状態で入れている」というコメントに