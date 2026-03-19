ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が19日、筑後のファーム施設で行われた広島とのファーム公式戦を視察。先発登板した大津亮介投手（27）の開幕ローテーション入りを見直すことを明かした。「取られ方が良くなかった。本来はきょう見てローテ（入り）を伝えようかと思っていたけど、いったん持ち帰る」先発のマウンドに上がった大津は5回1/3を投げて94球5安打3失点、4奪三振2四球だった。4―0の2回、先頭の4番・ラミレスに