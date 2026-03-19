俳優の桜井日奈子（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。サラシとショートパンツ姿で美腹筋を披露した。【写真】「カッコいい！セクシー」サラシ×ショーパン姿で美腹筋を披露した桜井日奈子桜井は、自身が出演する映画『SAKAMOTO DAYS』の場面写真とオフショットを投稿。「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナル