NHK大阪放送局の平匠子局長は19日、定例の記者会見で、大阪放送局としての26年度の編成方針を語った。「関西から全国世界へ！」がテーマ。お笑いコンビ「中川家」の礼二、剛と吉本新喜劇座長のすっちーが出演する「探偵ファクトリー」（土曜後0・15）について、再放送枠を平日昼から夜11時台へ変更。また、英語吹き替え版を制作し、NHKワールドJAPAN（英語・外国人向け放送）でタイトル「TheFactoryWonders」として放送。