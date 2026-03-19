TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）に出演し、自身にまつわる“事件”について説明する場面があった。この日はパーソナリティーの声優・佐倉綾音が花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調のため急きょ欠席し、同局「こねくと」パーソナリティーの女優・石山蓮華が代役を担当。安住アナは番組途中からアシスタントとして登場した。石山が「聞きたいことがある