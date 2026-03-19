俳優の竹内涼真が自身のInstagramで、撮影のオフショットを投稿した。 参考：【ネタバレあり】『再会』23年前の事件の真相が明らかに淳一の呪縛を解いた南良の執念 投稿されたのは、最終回を迎えた自身の主演ドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）で撮影を共にした共演者との写真。左から渡辺大知、竹内、井上真央、瀬戸康史の順で並び、各々が笑みを浮かべ、仲睦まじい姿が写されている。また、竹内