ミシェル・ウィー・ウェスト（米国）が自身のインスタグラムを更新。ホールインワンを達成したグリーンに2人の子供と上がってくると、長女がカップからボールを拾い上げるシーンを動画で投稿した。【動画】こんなに大きな子供が！ お母さんになったミシェル・ウィー・ウェストこの日、ウィーがプレーしたのはハワイ・カウアイ島にあるノースショア・プリザーブだ。投稿ではコース名の他には「#14」「#holeinone」「#Golf」と記され