＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇18日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは1週間のオープンウィークを経て、米本土戦が開幕する。今大会には米ツアーを主戦場にする日本勢15人がすべて出場することもあり、注目が高まっている一戦だ。【写真】攻略のカギ握るシブコが新ドライバーにスイッチツアー初開催となる舞台のシャロン・ハイツG＆CCは、どこか日本の