国際卓球連盟（ITTF）は19日、ダブルス種目に特化した新たな国際大会「ITTFダブルス・ワールドカップ」を創設すると発表しました。新設される大会では、男子ダブルス、女子ダブルス、そして混合ダブルスの3種目が実施され、世界トップレベルの選手たちが一堂に会します。これにより、卓球のワールドカップシリーズは、シングルス、混合団体に加え、ダブルス種目も含めた体制が整うことになります。2028年のロサンゼルスオリンピッ