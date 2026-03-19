◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)ドジャースの大谷翔平選手が、WBC決勝の印象や今シーズンのメジャーリーグに向けた意気込みについて語りました。大谷選手はこの日のジャイアンツ戦でオープン戦初登板。直球の最速は160キロをマークするなど安定した投球を見せ、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、2四球、無失点の内容でした。今季のシーズン前、大谷選手はWBCに出場し侍ジャパンは