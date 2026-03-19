神戸市で2010年に刺殺された私立高2年堤将太さんの遺族が、懲役18年が確定した当時17歳の男と両親に損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は19日、男に計約9600万円の支払いを命じた。監督不十分とする両親への請求は棄却した。