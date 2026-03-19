MINDダイエットでは、脳機能向上の効果があるとされるベリー類を重視している/Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images via CNN Newsource（CNN）「受賞歴」のある二つの食事法を組み合わせることで、脳の重要な構造の老化が2年以上遅くなった――。そんな研究結果が新たに発表された。こうした脳に重点を置いた食事法は、「神経変性疾患の進行を遅らせるための地中海式DASH食介入」すなわち「マインド（MIND）食」と呼ばれる。