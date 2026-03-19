19日、参議院予算委員会において、藤川政人委員長の進行に対し、議場内で笑いが起きた。【映像】“指名”でバタバタの瞬間（実際の様子）参政党の梅村みずほ議員は、在留資格（ビザ）が細分化されていることに触れ「建前と実態が乖離している在留資格もありまして、一度全般を見直して整理する必要があるんじゃないでしょうか？ 法務大臣にお尋ねします」と質問。ここで議場内に珍しい出来事が起きる。まず、藤川委員長は