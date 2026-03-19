女性を刺し殺人未遂の疑いで逮捕された男が「けじめをとってやろうと思った」と話していることがわかりました。殺人未遂の疑いで19日に送検された、自称・富山市に住む無職の下崎幸彦容疑者（69）は、3月6日の午後4時ごろ、富山駅前の飲食店で40代女性の腹などを刺身包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、下崎容疑者は「けじめをとってやろうと思った」と話していることが新たにわか