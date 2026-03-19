ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１８日（日本時間１９日）のオリオールズ戦に「５番・三塁」で出場。ＷＢＣ後ではオープン戦に初出場して全３打席で四球を選んだ。際どい球を見極め、メジャー１年目の開幕に向けて再スタートを切った。そんな岡本に大きな期待を抱いているのがジョン・シュナイダー監督（４６）だ。ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演した指揮官は「適応期間は必要だろうが、彼は天性