【カプセル薬局PLUS 南流山店】 3月20日 オープン予定 所在地：千葉県流山市南流山4-16-6 ゲオアミューズメントは、カプセルトイとクレーンゲームを展開するアミューズメント施設「カプセル薬局PLUS 南流山店」を3月20日にオープンする。所在地は千葉県流山市南流山4-16-6。 「カプセル薬局PLUS」は従来展開していたカプセルトイに加え、