お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんが2026年3月19日、「この時期になると思い出す」と切り出した上で、娘の卒業式に行った時のエピソードをXで明かした。この投稿が反響を呼び、「切なすぎる」「可哀想だけどおもろい」などの声が寄せられている。「内間さんの卒業式みたい笑」「悲しすぎる」内間さんは19日、「この時期になると思い出す」と切り出し、1枚の写真を投稿。この写真では、校門付近にあるとみられる、「令和5年