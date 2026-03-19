大元小学校で行われた卒業式岡山・北区大元上町 岡山県の多くの公立小学校で卒業式が行われ、卒業生は思い出の詰まった学び舎をあとにしました。 岡山市北区の大元小学校では172人が卒業しました。卒業生一人一人が名前を呼ばれ、髙坂仁美校長から卒業証書を受け取りました。 （大元小学校／髙坂仁美 校長）「人の真心をいつでもどこでも感じとれる、そういう力をさらに磨いてほしい」 岡山県で