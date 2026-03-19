グレーチングの盗難被害を確認赤磐市の農道赤磐市提供 赤磐市は2026年3月19日、赤磐市広戸の市道や農道の側溝に設置していたグレーチング合わせて3枚が盗難されたと発表しました。 市によりますと、3月17日に市民から情報提供があり、発覚したということです。市は被害額を時価計5000円相当とみています。 市は、被害箇所を復旧し、警察に被害届を提出する予定です。