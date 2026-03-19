京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井・ダート右回り１７００メートル）へ向かうフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は、引き続き戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝とのコンビで重賞連勝を狙う。新馬戦から３戦連続２着で臨んだ２走前の未勝利戦を１秒９差の大差勝ち。前走のブルーバードＣで、重賞初出走Ｖ。３歳ダート路線の主役候補として一躍、名乗りを上げている。なお、戸崎騎手は１４日の中山