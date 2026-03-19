センバツ高校野球の応援イメージキャラクターを務めるモデル・佐藤泰心が１９日、阪神甲子園球場を黒氏萌楓と訪れた。自身の高校生活ではバスケットボール部に所属する高校１年生。スポーツ観戦は好きで「今まであまり野球とは縁がなかったけど、中学の友だちが出ていた試合は応援しに行ったことがある」と明かした。甲子園に行くのは初めて。「選手や観客の熱気を感じられ、声援もテレビとは違って迫力があり、とても面白か