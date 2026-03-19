センバツ高校野球の応援イメージキャラクターを務めるタレント・黒氏萌楓（ほのか）が１９日、阪神甲子園球場を佐藤泰心と訪れた。高校野球は家族の影響で見ていたというが、甲子園は初めて。開会式、試合を観戦し「すごく球場が広くて、見ている人からも、試合する選手からも支えているスタッフからも真剣さが伝わってきて、自分もドキドキした」とコメントした。高校１年生の黒氏は同世代の活躍に「大人びた感じがして、自