第６回ＷＢＣに日本代表として出場した中日の高橋宏斗投手が１９日、チームに合流。バンテリンドームで行われた投手練習に参加した。１６日にマイアミから帰国。準々決勝で敗れたＷＢＣ大会を振り返り「世界一を目指してやってきたので、悔しい結果になったけれど、他の国のレベルの高さや、ＭＬＢ選手のレベルの高さを実際に感じることができたので、自分にとってもいい経験になったし、勉強になった。ドラゴンズでも生かして